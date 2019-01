Cicciolina rischia l’arresto. Sull’ex attrice hard ed ex deputata Ilona Staller pende infatti ancora un ordine di arresto emesso dalla Corte Suprema della contea di New York, e per le autorità Ilona è una fuggitiva: lo ha detto il suo legale, Luca Di Carlo, all’agenzia Dire.

Farò immediatamente una richiesta per la revoca dell’ordine d’arresto ed evidenzierò i motivi anche al presidente Trump

, ha detto l’avvocato.Il provvedimento di cattura fu emesso quando Ilona, sposata con l’artista americano, portò viaportandolo prima in Ungheria e poi in Italia: il processo fu vinto dalla Staller in Italia e Koons si vide negato un risarcimento milionario, ma negli Usa la vicenda non si è chiusa. Nel 2016 Cicciolina chiese all’ex presidentela grazia, ma invano: e ora rischia di nuovo l'arresto.Di Jeff Koons si era parlato già nei giorni scorsi: una delle firme più pagate del mercato dell'arte che aveva messo in piedi negli ultimi anni una vera e propria azienda con oltre un centinaio tra pittori e scultori nei libri paga, Koons la scorsa settimana ha drasticamente ridimensionato la forza lavoro alle sue dipendenze,. Nella sua nuova sede high tech a Morrisville, in Pennsylvania, gli assistenti sono affiancati da due robot e 12 macchine computerizzate per il taglio della pietra.