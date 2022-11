Ilary incontra i Me contro te. Al concerto di Sofi e Lui insieme alla figlia Isabel

di Redazione web

C'erano anche Ilary e sua figlia Isabel al concerto dei Me Contro Te a Roma. La conduttrice tv, come ogni brava mamma, ha portato l'ultima nata dal matrimonio con Francesco Totti, Isabel, che ora ha sei anni, al concerto dei suoi beniamini, Lui e Sofi, la coppia di youtuber amatissima da milioni di bambini. In una stories sul suo profilo Instagram, Ilary Blasi ha postato foto e video dell'incontro tra sua figlia e la coppia di cantanti nel backstage.

Mtv Europe Music Awards, i Maneskin faranno il bis? La band rock è candidata insieme ai Foo Fighters e Red Hot. Tra gli italiani Blanco

Ilary e Me contro te

Nel breve filmato si vede un gruppo di bimbi che attende con emozione di poter fare una foto insieme ai due youtuber ed in fila c'è anche Isabel, insieme a sua mamma, che a sua volta posta una foto tutti insieme, mentre poco prima, in auto con la figlia, ha pubblicato l'immagine di entrambi sorridenti sulla via per il concerto.

Michael Jackson, album di foto, frammenti di canzoni e video inediti trafugati dopo la sua morte: l'eredità nascosta della popstar

Tour italiano

La tournée dei Me contro te è iniziata proprio sabato 12 novembre dal Palazzo dello Sport di Roma, per poi fare il bas anche la domenica, mentre proseguirà sabato 19 e domenica 20 novembre a Bologna all’Unipol Arena, sabato 26 e domenica 27 novembre a Milano al Mediolanum Forum di Assago e terminerà sabato 3 e domenica 4 dicembre a Eboli (SA) al Palasele. La loro carriera è iniziata con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, dove condividono principalmente i momenti della loro vita. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva “Like Me”, in onda su Disney Channel e rivolta ad un pubblico più giovane e di diversi album. Ad oggi possono vantare tre film al cinema, un quarto in uscita a gennaio ed una serie tv su Prime Video.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA