Ilary Blasi, guida “pazza” con Loredana Bertè: la sorella Melory riprende tutto

Ilary Blasi è molto attiva sui propri canali social e, spesso, condivide con i suoi fan alcuni momenti della sua giornata. La conduttrice fa storie sempre molto ironiche e divertenti e così è capitato anche nell'ultimo video pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui è al volante della sua auto e in compagnia della sorella Melory Blasi ma anche - in un certo senso - di Loredana Bertè e il motivo è presto detto.

«Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality show» e, per ora, non è l'Isola dei Famosi

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato una nuova storia sul suo profilo Instagram. Indossa una t-shirt rossa, occhiali da sole e balla al ritmo della canzone "Pazza" ultimo successo di Loredana Bertè. La conduttrice romana è insieme alla sorella più piccola Melory Blasi e le due si stanno dirigendo verso il Foro Italico dove, in questi giorni, si stanno giocando gli Internazionali di tennis.

Il compleanno di Ilary

Qualche giorno fa, Ilary Blasi ha compiuto 43 anni e ha festeggiato il suo compleanno con un viaggio in Turchia insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel e al compagno Bastian Muller. La conduttrice ha pubblicato foto mozzafiato sul proprio profilo Instagram.

