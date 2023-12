Ilary Blasi svuota il sacco a Verissimo: dal divorzio con Totti, al documentario "Unica" fino all'amore con Bastian. Cosa rivela

di Marta Goggi

Ilary Blasi ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, con l'uscita del documentario 'Unica', ha creato scompiglio nel mondo del gossip. L'aver raccontato apertamente la storia della sua separazione da Francesco Totti, ha portato non poche reazioni tra i vip. L'unico parso non del tutto interessato a questa 'bomba' è stato proprio lo stesso ottavo re di Roma, che ha commentato la vicenda liquidandola in poche parole: «Faccia e dica ciò che vuole».

Ospite a Verissimo

Ilary Blasi sarà ospite nel programma di Silvia Toffanin, che va in onda questo pomeriggio. I follower della showgirl hanno però notato la sua fuga all'estero prima che fosse trasmessa la sua intervista. La Blasi si trova infatti a Londra: la storia con Bastian Muller procede a gonfie vele e potrebbe anche arrivare un annuncio importante. Le parole che dirà saranno così sconvolgenti da dover stare lontana da casa?

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 15:54

