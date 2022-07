Ilary Blasi e Totti: lei sarebbe pronta per trasferirsi a Milano, lui vivrebbe già insieme a Noemi. Cosa sta succedendo

Ilary Blasi sarebbe pronta a trasferirsi a Milano, mentre Francesco Totti vivrebbe già insieme e Noemi Bocchi. Questi sembrano essere gli ultimi aggiornamenti sulla seguitissima coppia scoppiata ormai dopo 17 anni di matrimonio e 3 figli inisieme. Ilary, dopo la vacanza in Tanzania con i figli si trova nella casa di Sabaudia sempre insieme ai ragazzi mentre Totti starebbe insieme alla sua nuova compagna.

Si vocifera che l'ex campione sia pronto ad andare a convivere con la sua nuova fiamma, anche se Totti mantiene molto la sua privacy e non si sbilancia su quanto accaduto dopo l'annuncio della separazione. A breve Francesco trascorrerà le ferie con i suoi bambini, ma sembra essere chiaro che con loro non ci sarà Noemi, non è dato però sapere se per imposizione di Ilary o se proprio per scelta di Francesco.

Secondo i rumors pare poi che la conduttrice sarebbe pronta a lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano, visto che la maggior parte dei suoi impegni lavorativi si svolgono proprio nel capoluogo lombardo. Pare che l'ipotesi sia di portare con sé la piccola Isabel, mentre Chanel e Christian potrebbero restare a Roma, visti i loro impegni scolastici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA