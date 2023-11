Ilary accusa Totti: l'aveva già tradita? «Tutta Roma sapeva, ma chi si mette in mezzo a una famiglia così importante?»

di Alessia Di Fiore

Pochi giorni fa, è uscito su Netflix il docufilm Unica di Ilary Blasi, dove la conduttrice, tra lacrime e rivelazioni, ha voluto raccontare tutta la sua verità sulla rottura con Francesco Totti. Il documentario è schizzato immediatamente in prima posizione su Netflix, a conferma del grande interesse del pubblico per una vicenda che ha riempito le pagine dei giornali di gossip per mesi.

«Tutta Roma sapeva»

In un video preso dal docufilm e postato su Instagram dall'account ufficiale di Netflix, Ilary parla dei suoi sospetti di altri tradimenti del marito, prima di Noemi Bocchi: «Roma sapeva», secondo Ilary che accusa l'intera città (e il mondo dello showbiz romano) di aver coperto Totti per tanto tempo. «L' ho scoperto dopo che Roma sapeva, a me nessuno ha mai detto niente... ma un po' li capisco, chi si metterebbe in mezzo a una famiglia così grande e simbolica?».



Nel video vengono interpellate anche altre persone, che confermano la "vox populi" secondo cui tutti sapevano che a Totti piacevano «i maritozzi con la panna e le donne». Che Francesco, prima di Noemi, abbia avuto altre amanti? Non è dato sapere. D'altronde quello che è avvenuto a Ilary è un grande classico: parafrasando il detto, i partner cornuti sono sempre gli ultimi a sapere di esserlo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA