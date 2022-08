Ilary Blasi senza fede al dito, svolta definitiva dopo la rottura con Totti

Ilary Blasi ha tolto la fede al dito. Negli ultimi giorni si è parlato molto della nuova fiamma dell'ex moglie di Francesco Totti, ma anche se non si hanno conferme a riguardo una cosa sembra essere certa, che la conduttrice non indosserebbe più la fede al dito, come mostra uno dei suoi selfie in una delle Instagram stories.

La conduttrice è partita alla volta delle Marche con la sorella Melory e il marito e la figlia di lei per andare dalla nonna materna. I suoi selfie sono comunque molto sexy ma ai followers non è sfuggito un dettaglio, ovvero la mancata fede al dito. La conduttrice posta sui social gli scatti del suo soggiorno, mentre prende il caffè, mangia il gelato o passeggia con la nipotina Jolie. Ad attirare l'attenzione è uno dei tanti selfie in cui Ilary posa allo specchio e qui si nota la mancanza dell'anello nuziale.

Intanto si continua a parlare della sua presunta relazione con Cristiano Iovino, il personal trainer milanese che le avrebbe mandato messaggi "in modo amichevole". Pare che tra loro ci fosse qualcosa e che lo scambio di messaggi abbia mandato su tutte le furie Francesco e che sia uno dei motivi della loro rottura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 15:10

