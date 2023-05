Ilary Blasi, Totti all'Olimpico con Noemi e lei si diverte: «Ormai l'ho imparato...». Ecco con chi è

di Redazione Web

Le donne di casa Totti ballano. Sul suo profilo Instagram, Ilary Blasi pubblica un video insieme alle sue figlie Isabel e Chanel un video in cui eseguono correttamente una coreografia su TikTok. «Ormai l'ho imparato...» scrive la conduttrice sul video del balletto. Più che madre e figlie sembrano tre sorelle. Dalla piccolina Isabel, alla secondogenita Chanel, per finire a mamma Ilary: tutte e tre molto simili. Top, pantaloni e una chioma folta e bionda. Et voilà, il trio è perfetto.

Il legame

Da sempre Ilary appare legata alle sue due figlie. Come, del resto, anche col primogenito Cristian. E mentre quest'ultimo, quasi maggiorenne, è allo stadio Olimpico a vedere la partita col padre Totti e la nuova compagna Noemi, le due figlie della storica ex coppia si divertono con la conduttrice dell'Isola dei famosi.

L'amore

Procede a gonfie vele anche la storia d'amore tra Bastian e Ilary che ormai da tempo sono usciti allo scoperto.

