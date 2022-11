Ilary Blasi e i suoi presunti flirt (dopo l'addio a Totti): la verità nelle stories. Cosa ha detto

Ilary Blasi parla per la prima volta dei gossip che la riguardano. Se dopo la separazione da Totti, Francesco non ha impiegato molto a confermare la sua storia con Noemi Bocchi, la Blasi è stata sempre più riservata e taciturna ma ora ha voluto fare chiarezza in merito ai rumors sul suo flirt con Edmondo Israilovici.

La confessione

Nei giorni scorsi, Diva e Donna aveva condiviso alcune foto che ritraevano la conduttrice con quest'uomo, lasciando intendere che tra loro ci fosse qualcosa, ma ora la Blasi ha chiarito, in modo inaspettato. Con ironia Ilary ha fatto presente che sulle copertine dei “giornali scandalistici” viene definito il suo uomo “Edmondo, detto Mondo”, ma poi smentisce tutto: «Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici. Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato. Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me».

Il rapporto tra i due sarebbe esclusivamente di amicizia, la Blasi spiega di conoscere Edmondo da molti anni e che lui è decisamente più grande di lei, lasciando intendere che è quasi una figura paterna. Sempre in modo ironico poi lascia il tag dell'imprenditore facendo presente alle sue followers che è single e che possono "approfittare". Resta dunque privatissima la vita di Ilary, che non ne vuole sapere di raccontare se e per chi batta il suo cuore dopo Totti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 11:38

