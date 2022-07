Totti e Ilary Blasi, Alvin coinvolto nella separazione? La risposta dell'inviato dell'Isola

Anche Alvin sarebbe finito in mezzo alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L'inviato de L'Isola dei famosi, come ha rivelato qualche giorno fa Dagospia sarebbe nel mirino della stampa per motivi che non sono stati chiariti ma che molti hanno ricondotto forse a una simpatia tra i due.

TOTTI E ILARY BLASI, LA SEPARAZIONE E IL RUOLO DI ALVIN

Nel corso del reality si era parlato di lite tra i colleghi, rumors smentiti dai diretti interessati anche in modo ironico. Ilary e Alvin, come hanno detto loro stessi, sono amici da più di 20 anni e hanno lavorato insieme in diverse occasioni. Su questo nuovo gossip è intervenuto Alvin che ha messo a tacere i rumor con un post pubblicato su Instagram: «Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo».

Pare quindi che tra i due non ci sia nulla di più di una sincera amicizia, come ribadito in passato dal conduttore «Ragazzi io e lei ci conosciamo da 25 anni. Siamo come fratello e sorella e ci vogliamo bene davvero. Dopo questi gossip siamo rimasti stupiti. Noi abbiamo un modo particolare di comunicare, ma è lo stesso da più di 20 anni. Ci siamo sorpresi e abbiamo detto ‘ah quindi anche noi abbiamo litigato?’. Il modo che abbiamo di rapportarci l’uno con l’altra per noi è normalissimo. Davvero non ci sono problemi, ma solo un gran bene e tanta stima».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 16:32

