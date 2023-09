Ilary Blasi, Valerio Staffelli le consegna il primo tapiro della stagione ma lei non ci sta: «Sei sicuro che sia per me?»

di Redazione web

Ilary Blasi ha ricevuto il primo tapiro della stagione! La showgirl ha condiviso la notizia con i suoi follower tramite alcune storie su Instagram in cui annuncia di essere in dolce compagnia, quella del tapiro consegnato da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. Ilary, nella sua carriera ne ha ricevuti molti a causa di alcune gaffe televisive fatte e li ha sempre accettati con molta autoironia, che la contraddistingue. Tuttavia, questa volta la showgirl non sembra essere sicura di meritare il tapiro, forse il destinatario era un'altra persona...

Andiamo a scoprire cosa ne pensa Ilary.

Ilary Blasi e il tapiro

Ilary Blasi è stata intercettata da Valerio Staffelli che le ha voluto consegnare il primo tapiro della nuova edizione di Striscia la Notizia, in partenza questa sera, 25 settembre. La showgirl ha raccontato ai suoi follower di trovarsi in macchina in dolce compagnia: «Eccolo qui, fresco, fresco, il tapiro me l'ha portato Valerio Staffelli. Ma mi viene un dubbio: Valerio sei sicuro che sia per me? Io qualche dubbio ce l'avrei!»

I fan hanno pensato immediatamente che il motivo per cui Valerio abbia deciso di consegnarglielo sia per l'episodio della partita di calcio, quando Noemi Bocchi è stata sorpresa dalle telecamere a spiare una storia su instagram di Ilary. Ma per la conduttrice, a meritare il tapiro non sarebbe di certo lei: che sia quindi l'ennesima frecciatina a Noemi Bocchi e a Francesco Totti?

Ilary ha aperto un dibattito sulle sue storie per chiedere il parere dei suoi follower e il 55% di loro pensa che non sia lei la reale destinataria del tapiro d'oro.

Il motivo reale della consegna verrà rivelato questa sera, durante la prima puntata di Striscia la Notizia e non ci resta che aspettare per saperne di più...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 13:10

