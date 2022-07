Ilary Blasi «sparita» dai social: cosa sta succedendo all'ex moglie di Totti?

Ilary Blasi è sparita dai social. Dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti, infatti, la showgirl e presentatrice romana non aveva comunque rinunciato a raccontare la sua fuga da tutto e da tutti su Instagram. Accompagnata dai suoi tre figli Christian, Chanel e Isabel e dalla sorella Silvia, ha scelto di allontanarsi dall'Italia e dal clamore mediatico di questi giorni per trascorrere una vacanza in Africa. Ma adesso tutto tace e il mondo del gossip si chiede cosa stia accadendo.

L'ultimo storia emblematica

La Blasi è fuggita in Tanzania con i tre figli una settimana fa, lontano dal polverone di gossip, per ritrovare la serenità di un difficile periodo da superare. La prima tappa è stato un safari fotografico nel Parco del Serengeti, da dove la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso Instagram stories e scatti, raffiguranti la fauna e la flora locale. Subito dopo è stata la volta dell'incantevole isola delle spezie di Zanzibar, dove la Blasi si è lasciata immortalare in degli scatti sexy in spiaggia. Poi Ilary ha condiviso un'ultima storia emblematica. In un look total black per non farsi riconoscere appare su una scala mobile di un centro commerciale, o forse di un aeroporto. Total black, felpa oversize Balenciaga, legging nero, occhialoni scuri, calzettoni e sneakers New Balance. Questa è l'ultima immagine di Ilary Blasi, in versione incognito, per sfuggire agli sguardi indiscreti della gente.

L'assenza dai social

Da quell'istantanea condivisa su Instagram, precisamente più di 24 ore fa, Ilary è scomparsa dai radar dei social. L'ex moglie di Francesco Totti non ha dato più notizie di sé sui social. Allarmando non poco i suoi tanti fan, che ora si domandano sempre più numerosi: che fine ha fatto Ilary Blasi? Che sia di rientro in Italia? Tutti pensavano che si sarebbe presa più tempo per stare via, lontana dai riflettori e dal clamore mediatico, ma forse è giunto il momento di tornare a casa, a una nuova vita, senza più la figura del marito accanto.

Molti, infatti, pensano che sia tornata nella Capitale e che il look in incognito fosse pensato per cercare di evitare gli occhi indiscreti, una volta atterrata in Italia. Altri pensano, invece, che sia volata verso un'altra destinazione top secret. La sua assenza dai social scatena la fantasia e le ipotesi più disparate, ma fino a che non tornerà a condividere qualcosa con i suoi follower sarà difficile sapere la verità.

