Ilary Blasi, dopo la separazione da Totti torna in palestra: l'allenamento da atleta si fa hot

Dopo un'estate vissuto, suo malgrado, sotto ai riflettori del gossip, Ilary Blasi torna in palestra. La separazione con il suo ex marito, Francesco Totti, ha sconvolto l'Italia intera e in attesa di dare il via alle pratiche di divorzio, la conduttrice dell'Isola dei Famosi decide di scaricare la tensione accumulata con il primo allenamento della stagione, rigorosamente condiviso su Instagram.

Leggi anche > Francesco Totti e la confessione all'amico: «Se Ilary avesse fatto di più non mi sarei allontanato»

«Si riprende»

Dopo un'estate passata in giro per il mondo, tra scatti hot e rumors, per Ilary Blasi è arrivato il momento di tornare in palestra. E ha deciso di farlo, all’indomani delle presunte confidenze di Francesco Totti all’amico Alex Nuccetelli nelle quali l'ex campione giallorosso è tornato all'attacco: «Se Ilary avesse fatto di più non mi sarei allontanato». Su Instagram la conduttrice ha condiviso foto e video del suo primo allenamento della stagione, scrivedo: «Si riprende». Da brava atleta che tiene al suo fisico, una volta terminate le vacanze e il relax, per lei è arrivato il momento di tornare a sudare per mantenere il fisico invidiabile e invidiato che sui social è tornata ad esibire.

Il suo workout

Per Ilary Blasi lo sport è importante. Quando si trasferisce a Sabaudia in estate è solita correre tutti in giorni o fare delle passeggiate in bicicletta, mentre in inverno va in palestra o si allena nella sua villa al Torrino. Nella casa condivisa per anni con Francesco Totti, si trovano tutti gli attrezzi per allenarsi e due piscine, interna ed esterna. Ogni tanto fa anche i pesi e tanto allungamento che fa bene a muscoli e respirazione. Ma, per il primo allenamento della nuova stagione, Ilary ha optato per un workout intenso e acrobatico. Dopo aver sciolto i muscoli con degli affondi frontali, è passata a esercizi molto più complessi, assumendo posizioni davvero impegnative: tra tutti la verticale sui gomiti, tenendosi in equilibrio con la forza degli addominali, un esercizio che sicuramente non è passato inosservato ai suoi tanti follower. Infine un po' di pesi, prima di ritrarsi esasusta, ma soddisfatta davanti allo specchio della sua palestra. Da parte di Ilary c'è la volontà di restare in forma, che nella sua testa ci sia già spazio per una nuova fiamma?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA