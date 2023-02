Ilary Blasi a Salisburgo, ma non per la Roma: weekend d'amore con Bastian. Le foto sexy su Instagram

di Redazione web

Ilary Blasi è sempre più innamorata del suo nuovo compagno Bastian. La coppia sta trascorrendo il weekend in Austria e in questo momento si trova nella città di Mozart: a Salisburgo. Stavolta non per seguire la Roma, come le è capitato tante volte durante la carriera dell'ex marito Francesco Totti, ma per un weekend romantico. La conduttrice e l'imprenditore tedesco sono ormai diventati inseparabili e lei posta spesso storie e immagini dei suoi viaggi e delle località esotiche che in questo periodo sta visitando con il suo nuovo amore.

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian sembra procedere a gonfie vele. In una delle ultime storie che la conduttrice ha postato sul proprio profilo Instagram, indossa una gonna lunga di jeans, un maglione a righe rosse e nere e un paio di stivaletti rossi laccati. Ilary guarda fisso l'obiettivo dietro al quale sicuramente c'è il compagno. I due si scattano spesso foto insieme ma a comparire è quasi sempre lei: di Bastian si vedono più le mani o il profilo. Proprio per questo inizialmente, si pensava che questo nuovo compagno nemmeno esistesse. Ilary ha comunque presto fugato ogni dubbio presentando l'imprenditore agli amici più stretti che dicono di vederla davvero felice.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Nonostante le prime fasi della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti siano state complicate, l'ormai ex coppia ha poi trovato un punto di incontro per il bene e la serenità dei figli. Mentre Ilary è felice con Bastian, si rumoreggia che Noemi Bocchi starebbe aspettando un bambino dall'ex capitano della Roma.

