Ilary Blasi, la fuga d'amore con Bastian a Parigi: tra cene di lusso e passeggiate sotto la Tour Eiffel

Dopo la burrascosa separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato la serenità. Con una storia Instagram, la conduttrice ha ufficializzato la sua relazione con l'imprenditore tedesco, Bastian Muller.

La coppia, dopo una lunga vacanza trascorsa a Bangkok, è partita alla volta di Parigi per trascorrere un weekend all'insegna dell'amore. Un piccolo momento di relax per la conduttrice prima di ricominciare a condurre l'Isola dei Famosi (che partirà il prossimo aprile).

Ilary Blasi e la vacanza con Bastian

Una fuga d'amore che sa tanto di luna di miele, Ilary Blasi è finalmente uscita allo scoperto e la foto condivisa sui social conferma tutto: una mano che si poggia sulle sue gambe et voilà. Per la prima volta, Ilary mostra pubblicamente la sua storia d'amore con l'imprenditore tedesco.

Una cena a lume di candela, una passeggiata accanto alla Torre Eiffel e una bottiglia di champagne. Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto la città dell'amore per regalarsi dei piccoli momenti insieme.

Il rapporto con Bastian è di dominio pubblico, ma l'ex moglie di Totti continua a tenerlo "fuori" dalla macchina infernale del gossip. Nelle stories di Instagram Ilary inquadra l'Arc de Triomphe, ma nessuna traccia dell'imprenditore tedesco, rimasto ancora una volta dietro la telecamera. Ma Bastian c'è. Ed è servito il viaggio a Parigi per ufficializzare la relazione: anche se non si vede, Ilary continua a menzionarlo per iscritto nelle sue storie. E poco importa se qualcuno sui social ironizza e si chiede se esista davvero, come un Mark Caltagirone qualsiasi.

