Ilary Blasi col pancione, la tenera foto dal passato per fare gli auguri a Cristian Totti

Giorno di festa per Ilary Blasi: oggi è il compleanno del figlio Cristian Totti, che compie 17 anni. La mamma, ormai ex moglie del calciatore Francesco Totti, non ha permesso alla separazione di incrinare i rapporti con i figli e ha scelto una foto dal passato e una più recente per fare gli auguri al primogenito.

La foto col pancione

Tra le story pubblicate oggi da Ilary Blasi ce n'è una che la vede ritratta con il pancione: Cristian era pronto per venire alla luce. La Blasi ha condiviso il tenero scatto di fine gravidanza in cui guarda con amore al suo ventre mentre indossa solo un reggiseno nero. Accanto alla futura mamma, un grande peluche a forma di papero. Nella foto Ilary aveva 24 anni, i capelli di un biondo più caldo rispetto a quello che sfoggia oggi e il volto addolcito dalla gravidanza.

Prima e dopo

Prima e dopo, mamma Ilary pubblica anche una foto decisamente più attuale che la vede in compagnia del suo ragazzo ormai diventato quasi uomo. «Auguri amore mio», scrive dedicando al figlio parole semplici ma piene di un affetto incommensurabile.

Gli auguri di papà Francesco Totti

Cristian ha prontamente ripostato gli auguri della madre, ma tra le sue story non mancano anche quelli di papà Francesco Totti. Anche lui ha scelto uno scatto non proprio recente, che lo ritrae insieme al figlio qualche anno fa: è il giorno dell'addio al calcio del Pupone, un'immagine diventata ormai famosa in cui entrambi indossano la maglia giallorossa.

