Ilary Blasi, domenica in palestra per tornare in forma in tempo per condurre un nuovo programma a Mediaset

di Dajana Mrruku

Inizia in palestra alle prime ore del mattino, la domenica di Ilary Blasi. La showgirl si sta preparando al meglio per l'estate, con allenamenti costanti e aggiornamento sugli ultimi trend (come la bodychain in oro 18 carati che ha acquistato proprio ieri, 18 maggio).

Ilary ha condiviso sulle sue storie Instagram alcuni allenamenti ed esercizi a corpo libero nella sua palestra personale. All'orizzonte, per la conduttrice, ci potrebbe essere ben presto un nuovo programma, oltre Battiti Live insieme ad Alvin, e lei si sta preparando al meglio.

L'indiscrezione

Secondo quanto rivelato la TvBlog, Ilary sarebbe in pole position verso la conferma della codnuzione di un nuovo reality. «Alla guida della nuova edizione de la Talpa dovrebbe esserci Ilary Blasi che torna alla conduzione di un reality dopo lo stop dell'Isola dei Famosi che l'editore ha deciso di affidare a Vladimir Luxuria», scrive TvBlog.

Il reality era stato addirittura annunciato alla presentazione del palinsesti Mediaset ma poi non è più andato in onda a causa dei continui lavori in corso.

Che sia la volta buona per la Blasi?

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 14:13

