Ilary Blasi, nuova fuga con la figlia Isabel. Ecco dove si trova

di Federica Portoghese

Ilary Blasi non si ferma, continua la sua fuga dal ciclone mediatico dopo la separazione con Francesco Totti. Nuova tappa, sembra essere in Croazia. A documentare il viaggio è proprio la bella conduttrice che tramite il suo profilo Instagram pubblica delle foto in barca, sullo sfondo appare proprio la bandiera della Croazia. Questa volta con sè ha portato la figlia piccola Isabel, mentre Totti rimane a Sabaudia.

Ilary Blasi e la sorella Melory, fuga nei luoghi d'infanzia: «Ci sarò comunque vada»

Francesco Totti e la donna del mistero in aeroporto: era Noemi Bocchi? Gli indizi che (forse) svelano il gialloù

Ilaty Blasi, fuga in Croazia

Ilary passa da una meta all'altra senza sosta, fuggendo dai riflettori. Dal safari in Africa alla casa al mare a Sabaudia, dalle Dolomiti al paese di famiglia Frontone nelle Marche. La Blasi non mette uno stop ai suoi itinerari, mentre l'ex marito non lascia la località marittima, i rumors dicono che si veda in segreto con la nuova compagna, Noemi Bocchi.

In questo nuovo viaggio con lei c'è la figlia minore Isabel, nelle foto gioca con altre bambine sopra uno sup. La madre la immortala successivamente in piedi da sola mentre si mantiene in equilibrio. Ilary si mostra solo di spalle e a mezzo busto, indossa un costume da bagno intero viola con sopra un copricostume di pizzo bianco, come accessorio una Chanel nera a tracolla. Sguardo rivolto verso il mare, alla ricerca di libertà e serenità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA