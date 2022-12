Ilary Blasi, il Natale (primo senza Totti) trascorso in famiglia con le sorelle. E di Bastian nessuna traccia

Ilary Blasi sta trascorrendo il Natale insieme alla sua famiglia, con le sorelle Melory e Silvia. L'ex moglie di Francesco Totti è tornata sui social dopo ore di assenza per mostrare ai follower pezzi inediti del suo Natale trascorso nella normalità dopo diversi anni in compagnia del Pupone, lontano dalla macchina infernale del gossip che ha già indivuduato Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi insieme mentre si godono una giocata a tombola.

Il Natale di Ilary

Mentre Totti si gode il suo periodo natalizio con Noemi, i figli e il fratello Riccardo, Ilary ha scelto di trascorrere il Natale in compagnia delle sorelle Melory e Silvia, i loro rispettivi mariti e le nipotine. Nonostante la grande attività degli ultimi giorni, sembra che la showgirl voglia mantenere un mood tranquillo per le sue vacanze.

Difficile ipotizzare che in loro compagnia oggi ci sia anche il nuovo fidanzato Bastian, l'imprenditore tedesco con il quale è stata più volte paparazzata, non è ancora comparso tra le sue Instagram stories. La loro relazione non è ancora ufficiale, ma per lui Ilary sembra aver perso la testa, tanto da prendere anche lezioni di inglese per affinare il rapporto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Dicembre 2022, 15:33

