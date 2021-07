Blasi e Hunziker in barca in Sardegna, il gesto di Michelle fa "infuriare" Ilary: «Ma che fai?»

Blasi e Hunziker in barca in Sardegna, il gesto di Michelle spiazza Ilary: «Ma che fai?». La conduttrice svizzera e la moglie di Francesco Totti stanno trascorrendo qualche giorno al mare in Sardegna. Michelle, impegnata in un servizio fotografico e Ilary Blasi al mare con il marito e i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Oggi, le due colleghe-amiche hanno trascorso qualche ora insieme in barca (presente anche Nicola Savino) e la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha dato vita a una simpatica gag. Ilary ha preso il cellulare di Michelle e ha iniziato a fare una serie di stories. «A scopo di lucro, per prendere i suoi follower...», scherza. La moglie di Tomaso Trussardi ride divertita.

Ma poi la conduttrice romana, guardando in camera, si accorge di un dettaglio che la spiazza: «Ma Michelle non usi filtri? Ma usa qualche filtro...». "Delusa", interrompe il video. Nelle stories successive, le due amiche si cimentano in una gara di tuffi con Nicola Savino. E Totti dalla sua barca chiosa divertito: «Prima le vecchie». Risate social.

