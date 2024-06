Ilary Blasi il lupetto in primavera: il dettaglio chic nella cintura Chanel di quasi 3mila euro

di Cristina Siciliano

Ilary Blasi sfoggia un look total beige ma leggermente fuori stagione. Sulle sue Instagram stories la showgirl si mostra ai follower con un dolcevita a costine che le avvolge il suo. Un outfit leggermete "too much", viste le alte temperature registrate negli ultimi giorni. Il look sporty chic scelto dalla conduttrice è accompagnato da una maxi gonna beige a pieghe, e abbraccia la filosofia "less is more".

Il dettaglio chic

Quella di Ilary Blasi è sicuramente una mise d'impatto, furba e sicura di sé, perfetta per far risaltare (e nascondere al tempo stesso) i punti di forza di ogni silhouette.

Come sottofondo la showgirl ha scelto uno dei brani del momento, I like the way you kiss me di Artemas.

Il pomeriggio con Isabel

Ilary Blasi ha poi dedicato del tempo alla piccola Isabel Totti all'insegna della spensieratezza e divertimento. La showgirl ha infatti pubblicato alcuni video che mostrano la piccola Isabel, in compagnia di due sue amiche, mentre si diverte sul saltarello gonfiabile. «Jumping», scrive Ilary su Instagram.

