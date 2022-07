Ilary Blasi gira in incognito, look total black per non farsi riconoscere

di Federica Portoghese

Total black, felpa oversize Balenciaga, legging nero, occhialoni scuri, calzettoni e sneakers New Balance. Questa è l'ultima immagine di Ilary Blasi, in versione incognito, per sfuggire agli sguardi indiscreti della gente. Il suo nome è nella bocca di tutti, il personaggio più chiacchierato del momento, nell'occhio del ciclone mediatico per la separazione con Francesco Totti. La Blasi è fuggita in Tanzania con i tre figli una settimana fa, lontano dal polverone di gossip, per ritrovare la serenità di un difficile periodo da superare.

Totti e Ilary, Selvaggia Lucarelli punge: «Se il tuo matrimonio è in diretta tv, anche il tuo divorzio lo sarà»

La foto viene postata dalla stessa Ilary, mentre sale le scale mobili di quello che pare essere un centro commerciale, o forse un aeroporto. Che non sia di rientro in Italia? Tutti pensavano che si sarebbe presa più tempo per stare via, ma forse è giunto il momento di tornare a casa, a una nuova vita, senza più la figura del marito.

Non si vuole far riconoscere, e se non fosse per l'inconfondibile chioma bionda che spunta dal cappuccio, potrebbe "quasi" passare inosservata. Ilary sarà pronta ad affrontare il tornado mediatico da cui è stata investita?

