Ilary Blasi, dopo Totti è sempre più bella: ritocchino alle labbra

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad appassionare gli amanti del gossip. Tra polemiche e nuove indiscrezioni i riflettori restano puntati sull'ex coppia dello show business. E mentre gli investigatori minacciano di agire per vie legali contro l'ex capitano della Roma, Ilary si gode la sua nuova vita da single e si concede un ritocchino alle labbra.

Il ritocco alle labbra

Ilary Blasi fa di tutto per dimenticare l'amarezza per la separazione dal Francesco Totti. Così dopo un'estate passata in giro per il mondo, per non pensare al divorzio imminente, la presentatrice dell'Isola dei Famosi è tornata a condividere su Instagram la sua quotidianità. Dalle storie hot ai momenti passati con la famiglia non manca nemmeno l'occasione di postare anche la sua visita al centro estetico.

Nell'ultimo video postato nelle Instagram stories, la Ilary Blasi si è mostrata in un centro estetico durante una seduta di ritocco alle labbra.

La nuova vita da single

Con Francesco Totti già tra le braccia della nuova fiamma, Noemi Bocchi, Ilary è pronta alla sua nuova vita da single. Dopo 20 anni di love story con l'ex Pupone, Ilary Blasi è pronta a rimettersi in gioco. E nonostante i suoi 41 anni, la conduttrice è sicuramente una delle donne più desiderate d'Italia. Ma non per questo l'ex letterina non rinuncia a qualche ritocchino per sentirsi sempre più bella. Il mondo del gossip continua a indagare se nella vita di Ilary ci sia già un altro uomo, ma nel frattempo lei fa di tutto per lasciarsia alle spalle una separazione davvero difficile.

