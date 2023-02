Ilary Blasi ipnotizzata da Teo Mammucari: la reazione lascia senza parole e il video spaventa i fan

di Redazione Web

Ilary Blasi ipnotizzata da Teo Mammucari. I due ex conduttori de Le Iene si sono ritrovati a cena insieme a casa dell'ex moglie di Francesco Totti: una serata speciale, trascorsa in compagnia degli amici, che ha avuto un finale a sorpresa.

Dopo aver gustato alcuni piatti gourmet (mostrati sui social), Mammucari ha messo in mostra alcune sue abilità nascoste legate, appunto, alla pratica dell'ipnosi. La sua prima preda? Ovviamente Ilary Blasi. Ma come ha reagito la conduttrice?

Cosa è successo

Teo Mammucari durante la serata si è divertito a ipnotizzare Ilary Blasi e il video condiviso tra le storie di Ilary Blasi su Instagram ne conferma il gran successo. La fidanzata di Bastian Muller si è lasciata andare alle parole di Teo per poi addormentarsi nel giro di pochissimi secondi tra le sue braccia.

Il video

Il filmato mostra il momento preciso in cui Ilary in un batter d'occhio si abbandona tra le braccia del conduttore accasciandosi su di lui. Un video che ha messo i brividi a diversi fan della showgirl, anche se molti rimangono scettici e non credendo a quello che i due conduttori hanno mostrato sui social. Quale sarà la verità?

