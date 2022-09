Ilary Blasi rinuncerà all'intervista a Verissimo? Ecco cosa potrebbe rischiare (se dicesse di no). Con l’inizio della nuova stagione televisiva, in tanti si aspettano che Silvia Toffanin, storica amica di Ilary Blasi e conduttrice di Verissimo, inviti la conduttrice per parlare della rottura con l’ex marito.

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Francesco Totti e la vecchiaia con Ilary Blasi: ecco come si immaginava di trascorrere il futuro insieme

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA