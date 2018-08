Ilary Blasi e Francesco Totti senza i figli, vacanze "bollenti" in barca con gli amici a Sabaudia

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono sposati da anni ma la passione franon si spegne. L’ex capitano della Roma, oggi dirigente, e la conduttrice del “Grande Fratello Vip” hanno trascorso, come ogni anno, le vacanze a Sabaudia assieme ai figli Chanel, Pietro e la nuova arrivata Isabel.Assenti i piccoli, la coppia ha approfittato per regalarsi una piccola crociera in barca con gli amici, dove si è ritagliata diversi momenti romantici.Fotografato da “Chi”, Francesco si è lasciato andare a baci hot e toccatine alla moglie, che sfoggia sempre un fisico a prova di critica.