Ilary Blasi, posa super sexy in Croazia. Provocazione per Totti?

di Federica Portoghese

Ilary Blasi sa come far spostare l'attenzione dai rumors sulla sua separazione con Francesco Totti. Volto del momento, è la più seguita del gossip e del web. I riflettori sono puntati tutti su di lei, che evita il più a lungo possibile di affrontare il ciclone mediatico. Da un viaggio all'altro, Ilary ha cercato di svagarsi come meglio poteva, in compagnia di amici e famiglia. Questa volta la meta prescelta è la Croazia, giorni di relax e divertimento in yatch con la figlia Isabel, che ha portato con sè, e le amicizie storiche insieme ai compagni e i loro figli. Un bel gruppo vacanza, tra sorrisi, giochi, tuffi al mare, buon cibo e belle foto.

Ilary Blasi, nuova fuga con la figlia Isabel. Ecco dove si trova

Foto hot di Ilary Blasi, provocazione a Francesco Totti?

Tra i scatti che ha postato Ilary su Instagram non poteva certo passare inosservato quello di schiena, che mette in risalto il suo pazzesco lato B, tonico, sodo e muscoloso. Da far invidia a chiunque, anche alle più giovani. Capelli sciolti e mossi, top nero e slip originale, una doppia brasiliana fucsia e verde. Il web impazzisce e la foto diventa subito virale. Chissà che questi scatti hot non siano una provocazione verso il suo ex marito Totti, che ha preferito Noemi Bocchi alla bella Blasi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 21:47

