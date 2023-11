Ilary Blasi organizza la festa di compleanno per Cristian Totti: «Mancava solo lui». Tutti i dettagli del 18esimo da sogno

di Anna Malci

Compiere 18 anni è il primo passo verso l'età adulta e come tale, bisogna festeggiarlo in grande! Lo sa bene Ilary Blasi che ha voluto organizzare una festa da sogno al figlio maggiore Cristian. Una cena da favola per amici e parenti, tra cui le zie Melory e Silvia che si sono commosse all'ingresso del festeggiato, le immancabili Chanel, accompagnata da Cristian Babalus, e la piccola Isabel.

Andiamo a scoprire le sorprese durante i festeggiamenti e il grande assente della serata.

La festa di compleanno

Un quadretto familiare commovente, quello di Ilary Blasi, Chanel Totti e Isabel Totti che si sono strette intorno al festeggiato, Cristian Totti. Anche la fidanzata Melissa Monti era al loro fianco, con un abito viola lungo, mentre Chanel ha optato per un top nero e una gonna nera con piume svolazzanti. Mamma Ilary non si è fatta trovare impreparata, con un abito lungo dorato, perfetto per celebrare il primogenito durante un giorno così importante.

Cristian ha scelto un look casual per la sua festa, una giacca nera, pantalone nero e una t shirt bianca.

Totti: «Con Ilary Blasi cerco un nuovo equilibrio per il bene dei figli. Abbiamo un passato importante». Le parole su Spalletti e Mourinho

Nelle storie Instagram di Cristian, Chanel e Ilary, in molti hanno notato la sua assenza e si sono chiesti come mai non ci fosse. Si tratta di Francesco Totti, il grande assente della serata che, tuttavia, appariva nel classico video di auguri in cui vengono raccoolte le foto del festeggiato insieme ad amici e parenti.

«Festeggerà con lui e la sua famiglia un altro giorno?» si chiedono i fan, per adesso, il Capitano ha pubblicato una foto con il figlio e gli ha augurato un buon compleanno.

