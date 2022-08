Ilary Blasi, su TikTok la commovente dedica di addio a Totti. Ma il video è un fake

I rumors e le indiscrezioni sulla ormai ex coppia Francesco Totti e Ilary Blasi non smettono di placarsi. La loro separazione ha catalizzato l'attenzione del gossip italiano e tra flirt e presunte nuove fiamme sbucano anche molti profili fake che tentano di cavalcare l'onda dei riflettori puntati sulla coppia. Come nel caso del video su TikTok che è diventato subito virale per la struggente dedica di Ilary a Francesco.

Flirt appurati e presunti

Mentre sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non sembrano esserci più dubbi, i rumors si concentrano sulle possibili nuove fiamme di Ilary Blasi. L'ex capitano giallorosso è stata paparazzato più volte in compagnia o sotto casa della nuova fiamma ed è proprio dal primo scoop che la coppia ha deciso di separarsi dopo 20 anni di vita passati insieme. Mentre il futuro sentimentale della conduttrice dell'Isola dei Famosi appare ancora piuttosto fumoso agli occhi del gossip. Secondo le ultime clamorose indiscrezioni Ilary si sarebbe avvicinata a un misterioso amico di Totti, ma ancora non è giunta nessuna conferma. E nel mare magnum di notizie sulla coppia spunta anche un video su TikTok, diventato virale in queste ore. Si tratterebbe di una presunta dedica, filmata, che la conduttrice dell'Isola dei Famosi avrebbe fatto all'ex marito. Ma il profilo da cui è stato condiviso è un fake.

La dedica fake

Il video colpisce subito per quell'affetto che tutti noi, immaginiamo sia rimasto tra i due ex. A commento delle immagini si legge: «Resterà un bellissimo ricordo di noi due, ma continueremo ad essere vicini per i nostri figli». In sottofondo il brano «Ti ho voluto bene veramente» di Marco Mengoni che scandisce il passaggio di alcune foto di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Ma come è stato fatto notare anche da The Pipol Gossip, «Il profilo Tiktok in questione porta il nome di IlaryBlasiReal e vanta ben oltre 121 mila followers. Peccato però che di real non abbia niente e che quel profilo non sia altro che un fake!». Il video era subito diventato virale, facendo incetta di commenti e visualizzazioni, ma purtroppo tra Totti e Ilary è calato il gelo e difficilmente vedremo dediche di affetto tra i due. Anche se, in fondo, un legame tra i due ci sarà per sempre.

