Ilary Blasi, parla Cristiano Iovino: «Io e lei amanti? Ecco la verità». Cosa ha detto

Si torna a parlare di Ilary Blasi. Dopo l'intervista bomba rilasciata la scorsa settimana da Francesco Totti, si espone per la prima volta il presunto amante con cui la conduttrice avrebbe tradito l'ex calciatore, Cristiano Iovino.

Ilary Blasi, parla il presunto amante Cristiano Iovino

Tirato in causa dai rumors delle ultime settimane, Iovino ha voluto chiarire la propria posizione rilasciando una nota ad Ansa. «In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell'informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo».

«Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota» ha voluto aggiungere il personal trainer, deciso a non farsi tirare per la giacchetta da nessuno in una vicenda che promette di occupare le prime pagine dei tabloid delle prossime settimane.

