Ilary Blasi, festa di compleanno con Francesco Totti: vista mozzafiato e scatto diviso a metà che fa impazzire i fan

Chiara Ferragni, Fedez e il turista super fan di....Francesco Totti

Ultimo aggiornamento: 23:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unasui social. Per il compleanno di Ilary Blasi , la showgirl e ilhanno deciso di postare suuna foto di festeggiamenti con una vista mozzafiato. Lei guarda verso sinistra e lui verso destra: due differenti post nei rispettivi profili ma che in realtà sono un'unica foto. "La mia metà..." hanno scritto entrambi facendo seguire la frase con un cuore rosso.Dopo la vittoria della sua Roma sabato nel match di campionato contro il Cagliari, Francesco Totti ha deciso di trascorrere la domenica con l'amata Ilary. Cena da sogno e serata romantica per il compleanno della show girl. In pochi minuti i due post hanno raccolto migliaia di like e commenti.