Ilary Blasi, fuochi d'artificio e luna piena: le foto dell'esclusivo party di Capodanno con Bastian

Ilary Blasi non potrebbe essere più felice di così: mentre in Italia la macchina infernale del gossip non si ferma, in Thailandia tutto scorre serenamente e l'ex di Francesco Totti ha trascorso un Capodanno in totale relax in compagnia del suo nuovo amore, Bastian Muller.

Il Capodanno di Ilary Blasi

Con una carrellata di foto condivise sulle Instagram stories la conduttrice ha mostrato ai follower di aver trascorso un Capodanno da urlo in un'esclusiva isola della Thailandia, a Koh Phangan alimentando così i pettegolezzi. «Full moon party... così speciale», scrive Ilary a corredo di una foto che mostra lo spettacolo pirotecnico organizzato per celebrare il primo dell'anno. Accanto poi, si mostra con un sorriso smagliante in un selfie in bianco e nero.

In compagnia solo del suo Bastian per il suo primo Capodanno lontano da Totti, mentre i figli hanno brindato al nuovo anno in compagnia del papà e dell'immancabile Noemi Bocchi. A mostrare la loro vacanza da sogno prima a Miami poi in Messico, ci pensa la secondogenita Chanel che da fresca influencer inizia già a contare su 10 mila followers, grazie alla popolarità acquisita indirettamente tramite i due genitori, abbandona la timidezza degli inizi per mostrarsi sui social, seppur con discrezione, mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi su Instagram preferiscono non mostrare più nulla dei loro momenti privati.

