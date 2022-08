Ilary Blasi e quella canzone che fa sognare i fan: «Ti vorrei abbracciare...». Una dedica a Totti?

di Ida Di Grazia

La saga della famiglia Totti continua ad appassionare e a far sognare. Questa volta è Ilary Blasi a stuzzicare i sogni dei fan della coppia attraverso un video pubblicato su TikTok insieme alla piccola Isabel. Mentre Francesco Totti rimane a Sabaudia, la conduttrice continua le sue vacanze.

Ilary Blasi e la strana dedica social

Lontano il più possibile da paparazzi e da occhi indiscreti Ilary Blasi prosegue le sue vacanze, questa volta in Croazia con figlia Isabel, mentre Francesco Totti resta a Sabaudia. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è tornata particolarmente attiva sui social. Tra Instagram e TikTok anche i suoi follower possono ammirare la bellezza della Blasi e sograre.

L'ultimo video però ha acceso le speranza per gli irriducibii romantici della coppia Totti - Blasi. Mentre scende dall'aereo con la figlia Isalbel, Ilary accompagna il video con uno dei successi di Lorenzo Fragola "D'improvviso". Come spesso accade anche ai "comuni mortali", quando si sceglie una canzone per le proprie storie si fa molta attenzione al testo affinchè sia coerente con l'immagine pubblicata.

In questo caso il testo dell'ex vincitore di X Factor ha una valenza particolare. "D'improvviso" è un singolo del cantante Lorenzo Fragola pubblicato il 19 agosto 2016, quindi non una hit estiva ma una canzone molto bella e cercata con cura e il testo di questa canzone nel ritornello dice: «D'improvviso penso a te. D'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve».

Inevitabile non pensare ad una dedica di Ilary per Totti. Che ci sia un ripensamento? Chissà. Purtroppo i rumors vedono l'ex calciatore sempre più vicino alla nuova fiamma Noemi Bocchi.

