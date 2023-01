Ilary Blasi, bikini e lato B in mostra per la sexy vacanza con Bastian in Thailandia

di Redazione Web

Ilary Blasi ha festeggiato il suo primo Capodanno senza Francesco Totti. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha scelto una località esotica per brindare al nuovo anno e secondo alcune indiscrezioni, la 41enne ha preso il volo direzione Bangkok in compagnia del suo nuovo compagno Bastian Muller.

Nelle ultime ore, Ilary ha condiviso alcuni momenti speciali del suo viaggio: tra party, quad e moto d'acqua Ilary ha dato il meglio di sé sfoggiando un look balneare: copri costume aderente, cappello pescatore firmato Chanel e l'immancabile bikini.

La vacanza di Ilary Blasi

Col sorriso stampato sulla faccia, Ilary percorre a piedi nudi la spiaggia mentre qualcuno la riprende da dietro, probabilmente il suo amato imprenditore tedesco Bastian. Con le acque cristalline come sfondo, la conduttrice si gode del sano relax prima di tornare in Italia a fare i conti con la macchina infernale del gossip che non si arrende.

Per ultimo, Ilary condivide un selfie con i follower, dove si ritrae sdraiata a prendere il sole e in primo piano appare il lato B, messo bene in evidenza dal costume a due pezzi, con modello sgambato.

Meno social invece i due innamorati Totti e Noemi Bocchi che stanno trascorrendo le vacanze in compagnia dei figli del Pupone: Cristian, Chanel e Isabel. Prima la tappa a Miami e poi la famiglia allargata ha proseguito il viaggio extra lusso a bordo della crociera 'Symphony of the Seas', dove si trovano diversi ristoranti, campi da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e altri servizi particolari.

