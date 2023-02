Ilary Blasi e Bastian, giro romantico in centro a Roma: non si nascondono più. Ecco dove sono

di Redazione web

Amore allo scoperto. Ilary Blasi pubblica per la prima volta una story in cui l'ha taggata Bastian. Ormai le conferme arrivano dai diretti interessati e, soprattutto dall'ex signora Totti che anche sui social è lanciatissima. Sul suo account, infatti, ha ripreso una story davanti alla fontana di Trevi che ha pubblicato la sua nuova fiamma. I due si aggirano per le vie di Roma e, chissà, avranno lanciato la monetina nella fontana come da prassi?

Sia Ilary che Totti, ormai, stanno ricostruendo la loro vita privata, mettendo al primo posto i figli. Ma le battaglie in tribunale non sono finite.

Il faccia a faccia

Proprio il 3 febbraio, c'è stata l'udienza in tribunale a cui hanno partecipato i due ex coniugi. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trovai nel tribunale civile di Roma in viale Giulio Cesare, accompagnati dai rispettivi avvocati. Nessun ricongiungimento in vista. L'udienza si è basata sul caso della restituzione di Rolex, borse e scarpe. Gli ex coniugi si sono ritrovati in tribunale alle 14, davanti al giudice Francesco Frettoni. La separazione verrà invece discussa in aula il prossimo 14 marzo. Le parti si sono riavvicinate e sarebbero prossime ad un accordo, che permetterebbe di evitare lo scontro in tribunale. Secondo fonti vicine ai due, Totti e Ilary avrebbero "deposto le armi" per il bene dei tre figli, che continuano a fare la spola tra l'Eur e Roma Nord. Ma anche per rispetto dei nuovi rispettivi compagni, Noemi Bocchi e Sebastian Muller.

La rinascita

Proprio l'imprenditore tedesco avrebbe ridato a Ilary il sorriso e la voglia di dare un colpo di spugna alle ruggini passate, per godersi la nuova storia d'amore. La conduttrice e Totti avrebbero ricominciato a parlarsi via WhatsApp, cerficando il disgelo. La new entry Bastian è stato introdotto da Ilary alla famiglia, segno che vuole fare sul serio. Quanto all'ex capitano della Roma e Noemi, una foto sembra sconfessare la crisi paventata nei giorni scorsi. I due sono stati immortalati a godersi la cena in un ristorante romano.

