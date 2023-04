Ilary Blasi con Bastian Muller e Isabel, le foto al parco che potrebbero far arrabbiare Totti

di Redazione web

Prove di famiglia allargata per Ilary Blasi. La conduttrice de L'Isola dei Famosi sabato è stata avvistata al parco romano di Villa Pamphili insieme al nuovo compagno Bastian Muller e alla figlia minore Isabel. Il cappello a falda larga non è bastato a garantirle l'anomimato, e così l'ex moglie di Francesco Totti è stata immortalata in alcuni scatti che Leggo pubblica in esclusiva.

Il fastidio di Totti

La famigliola, in compagnia di un'altra coppia, ha scelto un angolo del grande prato per stendere un telo e concedersi qualche ora di relax al sole. Dalle foto è chiaro come regni l'armonia non solo nella coppia, ma anche tra la piccola di casa Totti e il nuovo amore della mamma.

Un momento di pausa dagli impegni lavorativi per Ilary, ora impegnata con il reality di Canale 5, ma anche dalle questioni legate alla separazione dall'ex marito. Chissà che questo nuovo quadretto familiare non faccia infuriare l'ex capitano della Roma, che non ha mai nascosto il fastidio nel sapere che Muller frequentasse la casa di famiglia, e in particolare la piccola Isabel. Del resto, dovrà farsene una ragione: la villa dell'Eur è stata assegnata a Ilary, che potrà non solo viverci, ma anche permettere al compagno di passarci tutto il tempo che desidera.

