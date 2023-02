Ilary Blasi e Bastian Muller a Roma: «Lui ha dormito a casa di Totti»

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede a gonfie vele al punto che l'imprenditore svizzero non solo sarebbe arrivato a Roma per stare insieme alla compagna, ma i due avrebbero anche dormito insieme a casa di lei. L'indiscrezione arriva da Deianira Marzano che aveva già segnalato la presenza di Muller a Roma, con la Blasi e altri suoi amici.

La notte a casa di lei

Nessuno li ha visti fuori dal ristorante in questione, ma secondo alcune persone presenti i due sarebbero usciti con persone diverse in tempi diversi, proprio per fuggire ai fotografi. La coppia è poi andata a casa di lei, dove lui è rimasto per qualche giorno. La casa dove vive adesso Ilary è la vecchia abitazione in cui la presentatrice viveva con Totti e i loro figli.

Totti alla porta

Deianira spiega anche che Francesco non sarebbe ancora riuscito a rientrare in casa, anche se sull'indiscrezione non si hanno ancora certezze. Totti vivrebbe ormai da mesi insieme a Noemi nel loro appartamento lussuoso a Roma Nord. Nella vecchia abitazione pare ci siano ancora cose che apparterrebbero all'ex giocatore, una tra tutte, i famosi Rolex su cui la coppia è perfino finita in tribunale.

