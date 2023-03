Ilary Blasi e Bastian insieme a Milano, la showgirl supersexy tra cene e shopping: il gesto inaspettato (di lui)

di Luca Uccello

L'amore non conosce distanza. E quella che divide Ilary Blasi da Bastian Muller c'è, esiste ma non li ferma, non li frena. Lui da Francoforte, lei da Roma. Si ritrovano spesso, almeno una volta alla settimana, anche di più se gli impegni di lavoro di entrambi lo permottono. E quando si incontrano, magari a Milano come ha mostrato ancora una volta la paparazzata di Chi, lei, la conduttrice de L'Isola dei Famosi è bellissima, sexy, avvolta in un tubino viola, con un paio di stivali. Inutile nasconderlo Ilary è tornata a sorridere, a vivere, a respirare quell'aria che le mancava, che con Francesco non riusciva più a respirare.

«Chanel Totti guida senza cintura di sicurezza», lo scatto sulla minicar (in posa spavalda) fa infuriare i fan

Isola dei Famosi, Flavia Vento scartata: colpa di Ilary Blasi? «Un giorno parlerò»

Ilary e Bastian romantici a Milano

Ilary è innamorata, Bastian anche. Insieme hanno trascorso l'ennesimo romantico weekend insieme. E non sono mancati nemmeno i gesti romantici: lui è uscito dall'albergo per andare a comprarle un fiore. Lei, non lo lascia mai solo un attimo. Sempre mano nella mano. Sempre riempiedolo di attenzioni, dolci sguardi e baci speciali.

Due giorni a Milano dove hanno avuto il tempo di fare shopping ma incontrare a cena una grande amica di lei: Michelle Hunziker. Una donna che in amore come la Blasi ha sofferto. E Ilary si è confidata spesso con Michelle. Tante volte. Ha ricevuto consigli utili anche per i suoi figli.

Come evolverà la storia d'amore con il suo Bastian? Andranno a vivere insieme, magari a Milano? Intanto la promozione dell’Isola dei Famosi incombe, ma lei - sottolinea il settimanale diretto da Alfonso Signorini - parlerà solo del programma, non della separazione o del suo nuovo amore.

E pensare che Ilary, la scorsa edizione, condusse l’Isola nel pieno della crisi con Francesco Totti e non mostrò mai nessun segnale di sconforto o di rabbia. Si certo era dimagrita, con un sorriso tirato, ora invece sarà tutto diverso. Diversissimo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA