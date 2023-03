Ilary Blasi e Bastian a cena da Alex Nuccetelli, la provocazione (a Totti): «Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale...»

di Redazione Web

Ilary Blasi e Bastian fanno ormai coppia fissa: inizialmente i due hanno vissuto la loro relazione nell'ombra, cercando di vivere lontani dagli occhi indiscreti dei riflettori, ora la conduttrice insieme al suo nuovo compagno ha ritrovato il sorriso e non ha più intenzione di nasconderlo.

La coppia, infatti, ha trascorso la cena in un noto ristorante di Roma che, secondo quanto appreso da Fanpage.it, si tratterebbe del ristorante Il Tartarughino, situato nel cuore di Roma e di cui Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti, svolge il ruolo di direttore artistico. «Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale?», ha dichiarato Nuccetelli.

Alex Nuccetelli, cosa ha detto

Ilary e Bastian hanno prenotato una cena nel ristorante, di cui Alex Nuccetelli è direttore artistico, insieme alle sorelle di lei Melory e Silvia, e un gruppo di amici.

Tra tutti i ristoranti di Roma proprio quello dell'amico di Totti, voleva essere una frecciatina verso l'ex coniuge? Chi lo sa. «Ci leggo un po’ di arroganza», ha riferito Nuccetelli riguardo la scelta del ristorante dove lavora.

Totti: “Tanto grande Roma, proprio da te”

Il pr ha riferito la mossa di Ilary a Francesco Totti: «Ha fatto il signore. Mi ha detto: “Tanto grande Roma, proprio da te”». Alex Nuccetelli non ha potuto fare a meno di mostrare il suo dissenso nei confronti della scelta della conduttrice, non ha apprezzato il suo atteggiamento, motivo per il quale i due non si sono incrociati durante la serata: «Io non sono mai andato nella sala in cui stavano cenando loro. Anche perché c’erano persone che non mi andava di incontrare».

Poi, si è lasciato sfuggire anche un commento sul nuovo compagno della Blasi: «Credo abbiano un rapporto diverso da quello che c’era con Totti. Mi sembra un ragazzo giovane. Francesco era un uomo, quello che si prendeva tutte le responsabilità, anche se poi in casa quella che portava i pantaloni era più Ilary».

