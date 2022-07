Ilary Blasi, è Antonino Spinalbese (l'ex di Belen) l'uomo misterioso dei messaggi piccanti?

Dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è aperta una caccia all'uomo. Mentre la showgirl e presentatrice è fuggita dai rumors e dal gossip in Africa, in Italia si lavora per individuare l'uomo con il quale Ilary avrebbe voltato pagina dopo la «parentesi» dei 17 anni di matrimonio con la bandiera giallorossa. E l'indiscrezione uscita nelle ultime ore ha davvero dell'incredibile. L'uomo misterioso potrebbe essere un ex di Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese.

Il terzo incomodo

Dopo la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, rumors insistenti hanno accostato Luca Marinelli al nome di Ilary Blasi. Secondo delle prime voci il flirt tra l'attore e la conduttrice era certo. Sembrava infatti che Ilary avesse perso la testa per Marinelli, ma in realtà, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe essere spuntato un clamoroso e noto nome come «terzo incomodo».

Antonino Spinalbese, l'ex di Belen

Mentre Francesco Totti sembra aver ritrovato la serenità perduta tra le braccia di Noemi Bocchi, Ilary Blasi potrebbe avere un flirt, tenuto segreto finora, proprio con l'ex hair stylist Antonino Spinalbese, uscito da poco dalla relazione con Belen Rodriguez con la quale ha avuto anche una bambina, la piccola Luna Marì. Secondo quanto riportato dal magazine Chi qualche giorno fa, infatti, Francesco Totti avrebbe scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare di Ilary. Un ultimo e importante passo che lo avrebbe spinto alla separazione dopo aver perso la testa per la nuova fiamma Noemi Bocchi. Secondo l'ultima clamorosa indiscrezione, il mittente dei messaggi sarebbe proprio Antonino Spinalbese. Sarebbe proprio l'ex hair stylist spezzino ad aver riempito di complimenti e attenzioni la conduttrice romana.

L'indiscrezione

«Tra Roma e Milano si rincorrono le voce più disparate - fa sapere Il Corriere della Sera -. Come questa: il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco, ultima goccia di un vaso traboccante di incomprensioni, sarebbe Antonino Spinalbese, hair stylist spezzino, modello e influencer (in lizza per il prossimo GF Vip), ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì».

La conferma

E la conferma sembra arrivare da The Pipol Gossip, sempre molto attento ai rumors che scrive: «Antonino Spinalbese è l’uomo segreto che mandava sms piccanti e pieni di complimenti alla conduttrice più scoperto da Francesco Totti. Sarà per questo che tra Belen e Ilary, soprattutto nell’ultimo anno, non è mai corso buon sangue nonostante pubblicamente non fosse mai trapelato nulla? Tutto questo, ne siamo certi, Spinalbese avrà modo di snocciolarlo nella casa del Grande Fratello Vip dove la sua presenza diventa oggi una bomba esplosiva di gossip…perpetuo».

Nessun commento

Per il momento dai diretti interessati non è arrivata nessun commento o nessuna smentita. Al momento Ilary Blasi si trova in Africa con i figli e la sorella e, quindi, difficilmente potrà commentare l'ultimi rumors su di lei, ma Antonino Spinalbese tarda nella replica. L'ex di Belen Rodriguez ultimamente era stato avvistato e paparazzato al fianco della designer Giulia Tordini, che questa notizia abbia messo in crisi il rapporto dei due?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 20:39

