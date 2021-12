Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, terzo figlio in arrivo

La famiglia Stuart si allarga. Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart annunciano l'arrivo del loro terzo figlio. La celebre attrice, ospite di Amadeus mercoledì nel nuovo appuntamento coi Soliti Ignoti su Rai1, a febbraio diventerà mamma per la terza volta. Durante il programma non ha voluto svelare il sesso del nascituro, preferendo lasciare i suoi fan in trepida attesa, ma non è da escludere che dopo due figli maschi, la conduttrice non speri di dare alla luce una bambina.

Ilaria Spada credeva di non essere portata per la maternità: «Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano», ha raccontato in una recente intervista a Vanity Fair. E invece oggi, al fianco di Kim e dei figli Ettore e Ian, nati nel 2011 e nel 2019, sente di aver trovato il proprio equilibrio.

"La famiglia è il centro di tutto", aggiunge l'attrice, consapevole della difficoltà di gestire una nuova gravidanza in tempo di pandemia. Per lei e Kim, convolati a nozze nel 2019 dopo otto anni d'amore, si tratta di "un momento magico in un contesto drammatico come la pandemia, una strana incomprensibile magia all’interno del nostro nucleo famigliare. Un’insospettabile gioia che abbiamo condiviso nonostante tutto quello che ci stava accadendo intorno".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA