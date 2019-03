Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart si sono sposati, le foto social del matrimonio blindato

Ultimo aggiornamento: 17:16

Dopo un incontro a casa di Caterina Balivo, un figlio, Ettore, e otto anni di fidanzamentosi sono sposati. I due si sono giurati eterno amore con un matrimonio a Fonte Colombo, in provincia di Rieti, per poi festeggiare presso l'Abbazia di San Pastore, alle porte di Contigliano.Alla cerimonia, blindatissima, hanno partecipato soltanto i parenti e gli amici più cari. Per ora gli unici scatti disponibili sono quelli di Caterina Balivo, grande amica della Spada e testimone di nozze, che ha postato una sua foto su Instagram e alcuni momenti della celebrazione assieme al marito Guido Maria Brera. Nessuna condivisione social invece da parte della sposina.Ilaria ha raccontato di aver conosciuto Kim nello sgabuzzino di Caterina Balivo: “Mi viene da ridere – ha spiegato Ilaria a “F” - perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto “Ah! Mi unisco”. Non ci siamo più alzati”.