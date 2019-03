Ilaria D'Amico, paura per il figlio Leopoldo Mattia: lui scappa per strada, lei lo riprende e poi lo sgrida

Ultimo aggiornamento: 18:24

Mentre Gigi Buffon è in Francia a difendere i pali della porta della squadra del Paris Saint Germain,si divide fra lavoro e impegni di famiglia e quando la situazione lo richiede non manca di sgridare i, anche il piccolo Leopoldo Mattia.La conduttrice di casa Sky è stata sorpresa da “Nuovo” mentre, telefonino all’orecchio parla concitata mentre passeggia con i figli Pietro, nato dalla sua passata relazione con Rocco Attisani e appunto Leopoldo Mattia, figlio della giornalista e di Gigi Buffon.Mentre attraversano la strade sulle strisce pedonali però il piccolo scappa delle mani della mamma che spaventata lo riprende immediatamente. Passata la paura non manca una sgridata a Leopoldo Mattia, che sembra molto dispiaciuto per l’accaduto… Una famiglia numerosi quella di Buffon e la d’amico dato che oltre al piccolo di casa e Pietro si aggiungono anche Louis Thomas e David Lee, figli del portiere del PSG e della modella Alena Seredova.