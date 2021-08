Gianluca Vacchi, il nuovo look dedicato alla piccola Blu Jerusalema. IL VIDEO

Nuovo look per Gianluca Vacchi. Nel giorno del suo 54esimo compleanno, l'imprenditore e influencer decide di farsi un regalo: un nuovo taglio e colore di capelli che posta su Instagram con una dedica speciale alla figlia Blu Jerusalema.

«Ti dedicherò ogni compleanno della mia vita. Te amo Blu Jerusalema….ringrazio la mia regina Sharon ogni giorno per questo bellissimo regalo».



Leggi anche - Anna Safroncik, paparazzata con il suo nuovo fidanzato: «Ci siamo nascosti per molto...» Ecco chi è

E così posta sui social il video della seduta dal parrucchiere, al termine della quale il nome della piccola Blu spicca a lettere cubitali tra i capelli color platino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA