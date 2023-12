Ires, 84 anni, fidanzata con un uomo 43 anni più giovane di lei: «Ma ho capito che mi stava truffando. Adesso cerco un altro toy boy»

di Marta Goggi

Iris Jones era fidanzata con un ragazzo che aveva 46 anni in meno di lei. La donna inoltre ha accettato di sposarlo dopo pochi giorni dal loro primo incontro. Ma le cose poi non sono andate come sperava.

La sua storia

Iris Jones ha 84 anni ed era convinta di avere una relazione seria, e che lui non la sfruttasse solo per i soldi, come dicevano in molti. Ma quasi 4 anni dopo il matrimonio la loro relazione si è sfaldata: «Un paio di settimane fa sono stata contattata all'improvviso tramite Facebook da un'altra donna, anche lei pensionata e nonna, era furiosa perché Mohamed l'aveva presa in giro», ha detto in merito. La donna ha capito di essere stata ingannata, ma è ancora convinta di volere una relazione con qualcuno di più giovane: «Vorrei un nuovo uomo per Natale – questa volta sarà solvibile, bello, magro, vicino alla mia età, con una casa propria, e in un mondo ideale mi piacerebbe un uomo in uniforme», ha detto al Daily Star.

