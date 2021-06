Il guardaroba casual di Kate Middleton si aggiorna per l'estate 2021: i capi più "accessibili"

Il guardaroba casual della Duchessa di Cambridge si aggiorna per l'estate 2021. Kate Middleton, nelle sue ultime apparizioni pubbliche, ha spesso lasciato da parte gli abiti regali per indossare vestiti più comodi e “accessibili”.

Il guardaroba casual di Kate Middleton si aggiorna per l'estate 2021

Quando martedì la duchessa di Cambridge, come racconta il “The Telegraph”, è arrivata al Museo di storia naturale di Londra, non indossava un abito nero di Alexander McQueen, come ha fatto per una delle sue ultime apparizioni nell'ottobre 2020. Né ha scelto un abito di Alessandra Rich, come deciso per un recente tour del Victoria & Albert Museum, né gioielli sontuosi, né tacchi alti. Kate Middleton ha vestito jeans & Other Stories, un top Ralph Lauren bianco con maniche a sbuffo, giacca Chloe, gioielli dorati e scarpe da ginnastica Veja.

Ad eccezione del blazer Chloe della collana con ciondolo in oro Daniella Draper, l'outfit di Kate è degno di nota per la sua accessibilità. I jeans costano circa 76 euro e le scarpe 90 euro, cifre non insignificanti, ma nemmeno a livello di un acquisto di un capo di alta marca.

Nelle ultime settimane Kate Middleton ha usato le apparizioni pubbliche per mostrare il suo lato più casual, da duchessa della porta accanto e apportato una serie di aggiornamenti al suo look, molti dei quali convenienti anche per le donne “normali”.

In tema di accessori le scarpe, Le Veja Esplars con finiture metalliche, sono disponibili su Net Sustain di Net-a-porter.com, che promuove i marchi sostenibili. Le ha indossate per la prima volta per rivisitare St Andrew's durante il suo viaggio in Scozia con il principe William il mese scorso e da allora sono andate esaurite.

Il viaggio in Scozia ha visto anche Kate Middleton vestire nuovi capi di maglieria (da Campbells of Beauly e Erdem), una blusa Jigsaw a pois, una serie di giacche e un altro paio di scarpe da ginnastica bianche. E’ certo che i suoi abiti rappresentano scelte pratiche per soddisfare le esigenze della sua agenda: i jeans e le scarpe da ginnastica indossate martedì infatti si adattavano meglio alle attività pianificate per la visita di Kate rispetto a qualsiasi look più elegante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA