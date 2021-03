Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati? L'indiscrezione: «Vivono in case separate»

È indimenticabile il bacio che Iker Casillas e Sara Carbonero si scambiarono in tv durante i Mondiali in Sudafrica nel 2010. Bellissimi e innamoratissimi hanno fatto sognare tutto il mondo, ma adesso secondo le ultime indiscrezioni la coppia sarebbe scoppiata. «Si sono lasciati, vivono già in case separate», sostengono i media spagnoli. La notizia già circolava settimane fa, ora secondo il settimanale «Lecturas» i due avrebbero deciso di comune accordo di dirsi addio.

Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati

Iker, 40 anni a maggio, e Sara, che ha da poco compiuto 37 anni, si sarebbero lasciati di comune accordo e già vivrebbero un due case separate. Negli ultimi anni hanno avuto problemi di salute. Due anni fa Casillas ha avuto un infarto durante l'allenamento, mentre la giornalista è stata operata per un tumore.

Iker Casillas e Sara Carbonero, la storia

Si erano conosciuti nel 2009, ma è nel 2010 che la loro storia d'amore è stata resa nota. Il bacio in mondovisione è entrato nella storia dei Mondiali in Sudafrica, nel 2010. Secondo i media sarebbero arrivati al capolinea, sebbene qualche settimana fa avevano smentito le prime voci. Si sono sposati nel 2016 e hanno due figli, Lucas e Martin.

