Iker Casillas, la smentita su Instagram al gossip spagnolo: «Relazione con Shakira? Fake News»

La separazione tra Shakira e Piqué ha aperto la terribile estate delle rotture tra le coppie dello show business. Dopo di loro, infatti, anche Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di mettere fine alla loro storia d'amore. E proprio come la coppia più chiacchierata d'Italia, anche i «colleghi» hanno infiammato il gossip spagnolo. E tra i tanti rumors e indiscrezioni che hanno accompagnato la loro rottura, spunta anche una Fake News: quella relativa alla presunta relazione tra Iker Casillas e la cantante colombiana.

La smentita social

Sono ormai giorni che si susseguono sempre più insistenti alcuni rumors riguardanti la relazione tra l'ex portiere del Real Madrid e Shakira. Una notizia che ha scatenato gli amanti del gossip, ma che ha ricevuto una perentoria smentita. Tra chi ci ha scherzato su, ipotizzando che Casillas volesse vendicarsi per tutte le volte che Gerard Piqué gli avesse fatto gol e chi invece non credeva alle sue orecchie, è toccato all'ex portierone della Nazionale spagnola intervenire sulla vicenda. E su Instagram si è scagliato contro la notizia falsa.

«Notizia inventata»

Nelle ultime ore è dunque dilagata la voce su Iker Casillas come nuovo compagno di Shakira, con titoloni come «stanno uscendo assieme» oppure «hanno una relazione focosa». Un fiorire di ipotesi che il 41enne ex portiere del Real ha voluto stoppare pubblicando alcune storie su Instagram, in primis il ‘modus operandi' che secondo lui ha portato alla costruzione artefatta della storia, partendo dall'unico elemento osservato, il following sui social: «Ecco cosa succede in qualche redazione: Iker segue Shakira su Instagram, cioè stanno insieme! Abbiamo inventato la notizia?».

La caccia all'uomo

Proprio come accaduto in Italia con Francesco Totti e Ilary Blasi, anche in Spagna, i giornali scandalistici sono a caccia dell'uomo che starebbe consolando Shakira dopo la rottura con Piqué. Mentre il difensore del Barcellona, infatti, ha già voltato pagina con la sua nuova fiamma: Clara Chia Marti, la popstar colombiana non ha ancora reso noto se ci sia o meno un uomo nella sua vita. E, in questo caso, gli esperti di gossip hanno preso un granchio...

