Idris Elba, le canzoni che Meghan e Harry hanno chiesto per il loro matrimonio

Non solo attore, sceneggiatore e regista. All'occorrenza Idris Elba è anche un apprezzato dj e proprio nelle vesti di Big Driis the Londoner, lo pseudonimo che utilizza nei club londinesi, quattro anni venne invitato al party privato dei duchi di Sussex per il loro matrimonio.

Idris Elba, quali canzoni i duchi di Sussex hanno chiesto per il loro matrimonio

Correva l'anno 2018, i rapporti della Markle con la royal family non erano idilliaci, ma la Megxit sembrava ancora impossibile da immaginare. Harry e Meghan si rivolsero alla star della serie televisiva 'Luther' per una serata di puro divertimento e sembra che la sposa abbia fatto specifiche richieste all'ex collega.

Durante la co-conduzione del programma musciale '1Xtra Show' della Bbc, l'attore ha rivelato quali sono state le canzoni più richieste dai Sussex per il loro ricevimento. «Cerco di non parlarne troppo, perché è stato un giorno privato, ma rimane sicuramente uno dei momenti salienti della mia vita» ha spiegato Idris Elba, diviso tra il desiderio di svelare alcuni dettagli divertenti della serata e il riserbo rispetto a un evento strettamente privato, come quello tenutosi a Frogmore House.

Senza prestare il fianco al pettegolezzo, l'attore ha raccontato che la serata è stata «un'enorme festa da ballo», con tanti ospiti vip, tra cui Oprah Winfrey e Serena Williams. Pare che in quell'occasione tutti i membri più giovani della royal family si siano «scatenati e divertiti», dopo che Idris ha riproposto alla console il celeberrimo successo Anni 80 'I Wanna Dance with Somebody' di Whitney Houston. Secondo il resoconto dell'attore, sembra che già dalle prime note gli ospiti siano «usciti fuori di testa».

Un altro brano richiesto esplicitamente dalla duchessa fu 'Still D.R.E.' di Dr. Dre e Snoop Dogg, un pezzo molto poco royal, ma di certo godibile fuori dalle rigide regole del protocollo di corte. «Meghan mi ha mandato una playlist con alcune canzoni – ha concluso l'attore –. C'era un po' di West Coast» e poi molti rapper californiani quali Tupac e Dr. Dre. Insomma, Meghan Markle non saprà stare a corte, ma non si può dire che non sappia divertirsi.

Lunedì 11 Aprile 2022, 20:45

