Momenti di paura per Ida Platano. La dama di Uomini e Donne ha tenuto i suoi fan con il fiato sospeso per quasi un'intera giornata. Dopo diverse ore di silenzio social, l'ex di Riccardo Guarnieri ha pubblicato una sua foto dall'ospedale.

Ida Platano ricoverata in ospedale: cosa è successo alla dama di Uomini e donne

«Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene... Passerà. Tornerò presto, un abbraccio» ha scritto nella sua storia. Parole che non hanno lasciato indifferenti gli utenti che si sono subito allarmati. Per fortuna poco fa ci ha pensato la stessa Ida a tranquillizzarli.

«Vi ringrazio per tutti i messaggi. Non era mia intenzione farvi preoccupare», ha esordito la Platano. «Adesso sto meglio. È iniziato tutto con delle emicranie fortissime che non avevo mai avuto e, da lì, il mio medico mi ha detto di andare al Pronto Soccorso».

La donna ha preferito non entrare nei dettagli, ma ha chiarito di sentirsi meglio. E ha promesso: «Adesso mi riprendo velocemente», in forze per l'immancabile appuntamento di settembre su Canale 5.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 17:24

